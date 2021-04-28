Karanlık Oda 28 Şubat'ı unutturmak istiyor

E. Albay Alican Türk tarafından kaleme alınan ve karanlık Oda'da yayınlanan bir yazıda 28 Şubat darbesi aklanmaya çalışıldı.

İşte o yazıdan bazı kısımlar:

Namık Kemal Çalışkan Paşa, 1997'de, yani 28 Şubat döneminde, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Gösteri ve Tatbikat Tabur Komutanı'dır. O tarihte henüz kurmay yarbaydır.

Taburu o günlerde çok önemli bir faaliyet icra eder: 04 Şubat 1997 sabahı Sincan'dan geçerek Akıncı (Mürted) Üssü'ne giden, aynı gün öğleden sonra da yine aynı güzergâhtan geçerek Etimesgut'a dönen meşhurtanklar işte o tabura bağlıdır.

28 Şubat davasına bakan mahkeme, Sincan'dan geçen tankların birlik komutanı olarak Namık Kemal Çalışkan Paşa'yı çağırmaz, ne oldu ne bitti diye bilgisine başvurmaz. (Gerçi tankların geçtiği o gün Namık Kemal Paşa Ankara dışındadır, tabura vekâleten bir başka subay bakmaktadır.)

Buna rağmen Namık Kemal Paşa 28 Şubat davası duruşmaları sırasında kendiliğinden mahkemeye gelip tankların neden Sincan'dan geçtiği konusunda tanık olarak ifade vermek istediğini belirtir ama tanıklık talebi dikkate alınmaz.

Madem öyle gazetelerde neden bir satır yazı çıkmadı

Bu safsatada dikkat çeken nokta tankların olağan bir şekilde hareket ettiği belirtiliyor ancak, dönemin medyasında buna ilişkin tek bir yazı bile çıkmıyor. Neden o dönem Albay olan Namık Kemal, çıkıp tek bir açıklama bile yapmıyor? Diyelim ki söz hakkı verilmedi. Neden dönemin Genelkurmay Başkanı çıkıp da bu konuyu açık bir şekilde gündeme getirip böyle bir şey yok demedi?

İkna odaları bile kurdular

Başörtülü öğrencileri ikna edip başlarını açmaları için o dönemde ikna odalırının kurulduğu bile biliniyor.