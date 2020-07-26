Karanlık güçler devreye mi girdi? Sapkın milyarder Epstein'in davasına bakan hakimin oğlu öldürüldü!
Pedofili sapkınlığından tutuklanan ve cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein'in davasına bakan hakimin oğlu kalbinden vurularak öldürüldü.
Küçük yaşta kız çocuklarını zengin ve itibarlı dostlarına satan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın hapishanede intihar etmesinin ardından dünya kamuoyundaki şüpheler artarak devam etti. Dünyanın önde gelen isimlerinin de pedofili skandalının içinde yer aldığı söylenirken, her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkmaya devam ediyor.
Epstein'in arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için mi öldürdüler?
Son olarak Jeffrey Epstein - DeutchBank davasına bakan New Jersey federal yargıcı Ester Salas'ın 20 yaşındaki oğlu North Brunswick Township'te kalbinden vurularak öldürüldü. Söz konusu cinayetin ardından akıllara, Epstein skandalının arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için gerçekleştirildiği düşünülüyor.