Karanfilin saça faydaları nelerdir? Karanfil kürü saça nasıl uygulanır?

Karanfil, tatlılarda, reçellerde, ev yapımı meyve sularında ve kompostolarda baharat olarak kullanılır. Karanfil tomurcukları bitkisel çaylarda kullanılabilir. Toz haline getirip diş ağrısı olmak üzere pek çok ağrının tedavisinde kullanılabilir. Saç için faydalı elementler bakımından zenginliği nedeniyle saç büyümesini hızlandırmaya yardımcı olduğundan, bakım rutinleri arasında da yerini bulmuştur.

Karanfilin saça faydaları nelerdir?

-Saç derisinde meydana gelen kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltır. Saç köklerinin yenilenmesine yardımcı olur.

-Saçlar gün içinde pek çok kimyasal ürüne ve ısıya tabi olur. Dış etkenlerin de etkisi ile saçta yıpranma ve kırılma meydana gelir. Karanfil ile hazırlanan saç kürleri saça kaybettiği nemini geri kazandırır. Kırıkların azalmasında yardımcı olur.

-Saç dökülmesi hem kadınlar hem de erkekler için en büyük problemlerden biridir. Saç dökülmesi için karanfil kürleri ise doğal çözümlerden biri olarak bilinir. Karanfil kürleri saç köklerini havalandırarak yeni saçların daha hızlı çıkmasına yardımcı olur.

-Karanfil kürleri düzenli bir şekilde saça uygulandığında saç daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.

-Kimi saçlar zor şekil alır. Karanfil ise saçların daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

-Karanfil kürleri saça eski nemini ve gücünü verdiği için saçın parlak bir görünüme kavuşmasında yardımcı olur.

Karanfil kürü saç

Saç için karanfil kürü nasıl yapılır?

Saç için karanfil kürü yapmak isteyenler için kürün hazırlanışı oldukça hızlı ve pratiktir. Saç için karanfil kürü hazırlamak isteyenler ilk olarak 10 ya da 15 tane karanfili daha önceden kaynayan suyun içerisine atmalı ve yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakmalıdır. Ardından suyun içerisindeki karanfil tohumları çıkarılmalıdır. Süzülen karanfil suyu bir kavanoza konulur ve ağzı kapatılarak ılıması beklenir. Ilıyan karanfil kürü kullanıma hazırdır.

Karanfil saça nasıl uygulanır? Saç için karanfil kürü

Hazırladığınız karanfil suyu kürünü saça uygulamak oldukça basittir. Kürü saçınıza döktükten sonra yaklaşık 10 dakika boyunca saç diplerinize masaj yapmalısınız. Uygulamanın ardından saçınızı yıkamak için en az bir saat bekleyin.

Karanfil suyu saça zarar verir mi?

Karanfil suyunun saça bir zararı yoktur ancak burada kullanım miktarı çok önemlidir. Bu yüzden karanfil suyu saça ne kadar süre kullanılır? sorusu da kişiler tarafından merak konusudur. Karanfil kürünün birkaç gün üst üste kullanılmasından sonra en az 15 gün kullanıma ara verilmesi gerekmektedir.

Karanfil saç çıkartır mı?

Karanfil kürü beta keroten ve A vitamini içeriğine sahiptir. Bu yüzden saç için kullanıldığında saç köklerinin hava almasını, saç derisinin yenilenmesini sağlar. Hava alan saç köklerinden daha sağlıklı yeni saçlar çıktığı söylenebilir.

Karanfil saça iyi gelir mi?

Karanfil yağı özellikle saçlara iyi gelen doğal bitki kaynakları içerisinde yer almaktadır. Özellikle saç köklerini beslerken, yıpranmış ve kırılmış olan saçları beslemeye katkı sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde saç kökleri hava alır ve böylece, yeni saç oluşumunu destekler.

Karanfilin saçlara faydaları

Karanfilin saçlara da sayılamayacak kadar fazla yararı vardır.

Saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.

Saç dökülmesini önler.

Yeni saç oluşumunu hızlandırır.

Saçtaki elektriklenmeyi önler.

Saç köklerini güçlendirir.

Karanfilin diğer faydaları

Karanfilin sağlık açısından yararları arasında sindirimin iyileştirilmesi, bakteri ile mücadele, karaciğeri korumak, akciğer kanseri ile savaşmak, kan şekerini düzenlemek, bağışıklık sistemini geliştirmek, iltihapla mücadele, ağız sağlığını desteklemek, solunum yolu enfeksiyonu tedavi etmek, baş ağrısını iyileştirir.

Karanfil diş eti çekilmesine iyi gelir

Karanfil diş ve diş eti bakımında kullanılan bitkilerden biridir. Karanfilin antiseptik bir özelliği vardır. Yemeklerin ardından 2 ya da 3 adet karanfil çiğnenmesi diş eti çekilmesine sebep olan bakterileri yok eder.