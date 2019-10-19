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Karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfil ağacının çiçeklerinin tohumlarından elde edilen karanfil baharatını neredeyse her yerde kullanıyoruz. Keskin kokusu ve harika tadıyla vazgeçilmezimiz. Peki bize düzenli kullanımda karanfilin ne gibi bir faydası oluyor? Karanfilin faydaları neler? Karanfil nasıl kullanılır? İşte detaylar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:42
Karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfil ağacının çiçeklerinin tohumlarından elde edilen karanfil baharatını neredeyse her yerde kullanıyoruz. Keskin kokusu ve harika tadıyla vazgeçilmezimiz. Peki bize düzenli kullanımda karanfilin ne gibi bir faydası oluyor? Karanfilin faydaları neler? Karanfil nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Sıklıkla kullandığımız ve ağız kokusundan, mide yanmasına kadar birçok probleme tek başına çözüm getiren karanfilin diğer faydalarını mutlaka öğrenmelisiniz.

  • Karanfil hafızanızı güçlendirir ve dikkat dağınıklığına iyi gelir.
  • Yağını ağrıyan bölgenize sürüp ovduğunuzda geçirme özelliğine sahip.
  • Karaciğeri korur.
  • Diyabeti kontrol altına alır.
  • Diş eti bölgesindeki iltihapların azalmasına ve ağrının hafiflemesine yarımcı olur.
  • Kan dolaşımınıza etki ederek hızlandırır.
  • Ağız kokusunu giderir.
  • Kemikleri güçlendirir ve korur.
  • Gaz sancısını giderir.
  • Dinç kalmanızı sağlar. Uykusuzluğunuzu giderir.
  • Sinüzite iyi gelir. Sinüsleri rahatlatır ve iltihabı azaltır.
  • Genlerde oluşabilecek mutasyonu engeller.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • İltihabı önler.
  • Ağrıları geçirir.
  • Kusmaya ve mide bulantısını durdurur, hafifletir.
  • Hazımsızlık problemine iyi gelir.
  • İshali önler.

Karanfil sadece çiğnenerek değil, yağları ve çaylarıyla da fayda sağlıyor. Karanfil çayının ateş düşürücü etkisi mevcuttur. Ayrıca vücuttaki antioksidanı azaltması sebebiyle, çayının içilmesi forma girmenize yardımcıdır. Yağı ise ağrıları geçirme, hafifletme için kullanılabilir. 

Doğadaki mucizeleri evlerimizden eksik etmeyelim. Ne derdimiz varsa doğada da şifası mevcut. Çok ağrı kesici ya da antibiyotik kullanmak yerine doğal şekilde tedavi olmaya çalışmakta fayda var.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:42
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  11. karanfilin kullanım alanları
  12. karanfilin hastalıklara faydası
  13. karanfilin sağlığa faydaası
  14. karanfilin faydaları nelerdir nasıl kullanılır
  15. karanfilin zararları
  16. karanfil günde ne kadar tüketilmeli
  17. karanfil çiğnemek ve yutmak
  18. karanfilin faydaları nelerdir zayıflatır mı
  19. tarçın ve karanfil suyu ile zayıflama
  20. karanfilli su
  21. karanfil süt karışımı faydaları
  22. karanfil tozu ve süt karışımı
  23. karanfil tozunun faydaları

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