Karanfil neye iyi gelir?

Karanfil, yiyecek ve içeceklerde yaygın olarak kullanılan bir aroma maddesidir ve diş macunu, sabunlar ve kozmetikler gibi diğer ürünlerde aroma veya koku olarak kullanılır. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan karanfilin kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Yemeklerde, tatlılarda ve bitki çaylarında kullanılan karanfilin yağı da bulunmaktadır.

Karanfil suyu saça faydaları nelerdir?

Saç köklerini güçlendirir.

Yıpranan ve kırılan saçları onarır

Dökülen saçın yerine yeni saç çıkmasını sağlar

Saçın hızlı uzamasını sağlar

Saçın daha kolay şekil almasını sağlar

Karanfil saç dökümesine karşı kür

Saç köklerini besler ve dökülmeye engel olur. Bunun yanında saçların koyulaşmasını sağlar, doğal ve sağlıklı görünüm kazandırır. İşte karanfil tarifi;Bir bardak kaynar suya 10-15 adet karanfil atarak 10 dakika bekletin. Ardından süzerek; kapalı bir kavanozda ılıyana kadar demlenmeye bırakın daha sonra saç diplerine masajla uygulayın.

Karanfil çayının faydaları nelerdir?

Karanfil çayının içeriğinde bulunan iltihap önleyici bileşenler, aynı zamanda ateş düşürülmesinde de etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır. Parazit ve mantar önleyici özelliklere sahiptir. Bağırsak parazitlerini yok etmeye yardımcı olur.

Karanfil çayı nasıl yapılır?

Aktardan ya da marketten aldığınız karanfil tomurcuklarını su ile kaynatarak lezzetli bir çay hazırlayabilirsiniz. Bunun için, 6 adet karanfil tohumunu 2 bardak su ile kaynatabilirsiniz. Ancak kaynatma işlemini yaklaşık 15-20 dakika ve üstü kapalı bir demlikte yapmanız çayınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Karanfilin zararları

Yapılan araştırmalarda karanfilin aşırı tüketimine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca aşırı dozda karanfil tüketimi kanın seyrelmesine sebep olur. Karanfil çok faydalı bir baharat olmasına rağmen aşırı tüketiminin toksik etkiye yol açabileceği bilinmektedir.

İşte günde sadece 2 karanfil yemenin faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sindirime yardımcı olur

Diş ağrısına iyi gelir:

Daha sağlıklı bir karaciğer için vazgeçilmezdir

Vücuttaki ağrı ve yangıları azaltmaya yardımcı olur

Kemikleriniz ve eklemleriniz için sağlıklıdır

Antibakteriyel özellikleri vardır

Karanfil nasıl kullanılır?

-Karanfil, tatlılarda, reçellerde, ev yapımı meyve sularında ve kompostolarda baharat olarak kullanılır.

-Karanfil tomurcukları bitkisel çaylarda kullanılabilir.

-Toz haline getirip diş ağrısı olmak üzere pek çok ağrının tedavisinde kullanılabilir.

Kısa bilgiler

Karanfil çiçeği

Bilimsel adı, Dianthus Caryophyllus olan karanfil çiçeği, karanfilgiller familyasına ait olan bir çiçektir. Beyaz, pembe, kırmızı gibi renkleri olmak üzere kesme çiçekçilik konusunda vazgeçilmezdir. ... Seksenden fazla cinsi bulunan karanfil çiçeği, bünyesinde 2000'e kadar alt çeşit bulundurur.

Karanfil suyu faydaları

Vücuttan toksinleri uzaklaştırdığından bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Boğaz ağrısı, balgam ve öksürük gibi kış hastalıklarının etkilerinden kurtarıyor. Aynı zamanda karanfilli su vücut ısısının yükselmesini sağlıyor. Bu özelliğiyle metabolizmanın hızlanmasında da etkili oluyor.

Karanfil yağı ne işe yarar?

Karanfil yağının en bilinen temel özelliği diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır. Bu yağ ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardım eder ve ağız kokusunu gideren bir doğal içerikli yağdır. Bu bitkinin yağı ayrıca eklem ve kas ağrıları için fayda sağlamaktadır.