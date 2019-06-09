0553 313 94 23

Karamürsel’in köy yollarında önemli çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesindeki toprak köy yollarını demirli beton yol ile yenileniyor.

09 Haziran 2019 Pazar 13:08
Karamürsel’in köy yollarında önemli çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel ilçesindeki toprak köy yollarını demirli beton yol ile yenileniyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezlerinin değil kent genelindeki köy yollarının yenilenmesini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Karamürsel ilçesindeki toprak köy yollarını beton yol ile daha da konforlu hale getiriyor. Çoğunluğunun bittiği yol çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 187 metreküp beton yol inşa edildi.


Vatandaşların ilçe merkezlerine ve günlük işlerinde sıklıkla kullandığı köy yollarındaki yapım çalışmaları kapsamında toplam 8 km inşa edilecek olan İznik-Senaiye arası beton yolun 5 kilometresinin yapımı gerçekleştirildi. Karamürsel ilçesi Tepeköy - Çamçukur köyleri arasında ise 4 kilometre beton yol inşa edildi. Ayrıca Çamcukur köy içi yoluna 3 bin 500 metre beton yol yapıldı.


Proje kapsamında yapılan beton yollar 15 santim kalınlığında ve 6,5 metre genişliğinde inşa ediliyor. C30 sınıfında betonun kullanıldığı yolların içerisine demir bağlanarak daha da sağlamlaşması sağlanıyor. Ayrıca yolların kenarlarına V kanallar yapılarak yağmur suyu akarlarının verilmesi sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimizin hayatından! Allah’ın kullarına merhameti
    1. Peygamberimizin hayatından! Allah’ın..
    2. Seyir halindeki otomobil cayır cayır..
    3. Moldova'da siyasi kriz
    4. Ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    5. Bodrum koylarını mesken tutan beyaz..
    6. Sulama kanalına düşen hayvanlar için..
    7. Manisalılar mesire alanlarına akın etti
    8. Aydın’da İncir üreticilerine ekşilik..
    9. Diyarbakır’da tatil dönüşü feci kaza:..
    10. Başkale’de 3 bin 200 bağ ot kül oldu
    11. Türkiye’de böyle seçim görülmedi, 13..
    12. Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
    13. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    14. TEM’in Bolu geçişinde trafik akıcı..
    15. Antalya’da günlük yolcu rekoru: "85..
    16. Mezitli’de yazlık sinema sezonu başladı
    17. Haramilerin hevesleri kursaklarında..
    18. Tatilin son gününde beklenen yoğunluk..
    19. Yunusemre’de judo kursu başlıyor
    20. Bakan Kasapoğlu, Konya'da amatör..
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler