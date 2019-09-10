0553 313 94 23

Karamürsel plajları her gün bakımdan geçiyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel ilçesindeki plajlarda her gün mıntıka temizliği yapılıyor.

10 Eylül 2019 Salı 11:25
Karamürsel plajları her gün bakımdan geçiyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel ilçesindeki plajlarda her gün mıntıka temizliği yapılıyor.


Marmara Denizinin en büyük körfezine sahip olan Kocaeli’de, birçok plaj bulunuyor. Özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşların günlük yaşamında önemli yeri olan plajların, temiz olması vatandaşların memnuniyeti acısından önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da plaj temizlik çalışmaları kapsamında Karamürsel ilçesinde bulunan Altın Kemer, Dereköy, Ulaşlı ve Ereğli Kumyalı Plajların günlük rutin mıntıka temizliği gerçekleştiriyor. 20 personel ile yapılan temizlik çalışmalarında günlük ortalama 15 ton çöp toplanıyor. Gerçekleştirilen öz verili çalışmalar ile vatandaşların plajları temiz bir şekilde kullanması sağlanıyor.


Körfez ve Karadeniz sahilindeki plajlara her yaş grubundan vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bu ilgi özellikle yaz sezonunun açılmasıyla artıyor. Vatandaşlar yüzmek ve eğlenmek için plajlara akın ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların temiz bir çevrede denize girebilmesi için plajların günlük mıntıka temizliğini aralıksız bir şekilde yapıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında plajlardaki evsel atık, yosun ve diğer çöp maddeleri toplanıyor.


Öte yandan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri de vatandaşların daha temiz bir şekilde asansörleri kullanabilmesi amacıyla İzmit D-100 üzerindeki yaya köprülerinde bulunan asansörlerin temizliğini aralıksız yapıyor. İzmit D-100 üzerinde bulunan 15 yaya üst geçidinde 36 adet asansör bulunuyor. D-100 güzergâhında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için kullanılan asansörlerin temizliği periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi, Bank Asya'nın TMSF'ye devrini haklı buldu
    1. Anayasa Mahkemesi, Bank Asya'nın..
    2. CHP'li Tunç Soyer, PKK iltisaklı o..
    3. TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç..
    4. İmamoğlu, Erdoğan’ı İBB’ye davet edecek
    5. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    6. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    7. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    8. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    9. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    10. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    11. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    12. Ekonomistler, politika faizinde..
    13. "Davete elbette ki katılacağız"
    14. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    15. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    16. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    17. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    18. Samsun’da otomobil takla attı
    19. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    20. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    21. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    22. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    23. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    24. Altay’da Oğuz Han sevinci
    25. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    26. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    27. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    28. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    29. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    30. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!