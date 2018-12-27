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Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme yüzde 2-3 olacak

Karamsar olmanın, gerçeklerden uzak tahminlerde bulunmanın alemi yok... TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in ekonomiyle ilgili karamsar açıklamaları tepki topluyor. Bilecik’in 2019 için yüzde 1 büyüme tahminini gerçekçi bulmayan iktisatçılar ve Anadolulu sanayiciler, ihracat artışının rolüyle bu oranın yüzde 2-3’ler seviyesinde olacağını ifade etti.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:23
Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme yüzde 2-3 olacak

 Buğra Kardan 

Hemen her platformda ekonomiyle ilgili kara tablo çizen, yeni yılın sıkıntılı geçeceğini iddia eden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, eleştirilerin odağında. 2019 için kötü senaryolar ortaya koyup duran derneğin başkanı Erol Bilecik’in büyüme oranının yüzde 1’lerde kalacağı öngörüsü ekonomi çevrelerince “Türkiye’nin dinamikleriyle alakası olmayan, gerçeklerden uzak bir beklenti” olarak değerlendiriliyor.

Toparlanma başlayacak

İktisatçılar, Türkiye’nin çok daha iyi bir efor ortaya koyup yüzde 2-3’ler seviyesinde büyüyebileceğini kaydediyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, yüzde 1-1,5 gibi kötümser büyüme tahminlerinde bulunmanın anlamı olmadığını dile getirdi. 2019’da büyüme oranının kuvvetle muhtemel yüzde 2-2,5 olacağına işaret eden Arzova, şu görüşleri paylaştı: “İlk iki çeyrek zor geçecek gibi görünüyor. Ancak üçüncü çeyrekte sıkıntılar hafifleyecek, toparlanma başlayacaktır. Ekonomik aktivite giderek artacaktır. Bu durum büyümeye de olumlu katkı yapacaktır. Kurda dengeli eğilimin rolüyle ihracat yönlü, dış satım odaklı bir büyüme gelecektir. Doğal olarak karamsar olarak yorumlanabilecek tahminler yukarı yönlü revize edilecektir.

Uçak piste girecek

Anadolulu sanayiciler de 2019’a umutla bakıyor. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Türkiye’nin gelecek yıl minimum yüzde 2 büyüyeceğini vurguladı. “Şu muhakkak ki ilk çeyrekte önemli bir gelişme olmaz” diyen Konukoğlu, “Ancak ikinci çeyrekte dengeler yerine oturur, üçüncü çeyrekte de yatırımlar başlar. Dördüncü çeyrekte ise yatırımlarda artışlar ve atılımlar görülür, uçak piste girer” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirten Konukoğlu, “Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ardından öngörülebilirlik artacak; yabancı yatırımlarının ivmelenecektir” şeklinde konuştu.

Seçimlerin atlatılmasını takiben ekonominin ön planda olacağını anlatan Konukoğlu, “İşte bu nedenle 2019 için iyimseriz, umutluyuz” diye konuştu.

Faizler gerileyecek

Birçok TÜSİAD üyesi faiz gelirleri üzerinden geçinirken üreticiler ve tüccarlar, yüzde 30’a varan faiz oranlarının yatırım ve ticaret yapmayı güçleştirdiğinden yakınıyor. Bu kesimler, 2019’da ekonomi yönetiminin alacağı önlemlerle, atacağı adımlarla faizlerin makul seviyeye ineceğine dikkat çekerek, “Bu sayede likiditeye erişim kolaylaşacak, yatırımların önü açılacak ve ticaret artacaktır” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:23
  1. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
  2. Erol Bilecik
  3. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova
  4. Anadolulu sanayiciler
  5. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
  6. TÜSİAD

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