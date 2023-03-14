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Siyaset Karamollaoğlu'nun yalanı patladı... Valilikten açıklama geldi
Siyaset

Karamollaoğlu'nun yalanı patladı... Valilikten açıklama geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Malatya'da kurulan aşevinin kapatıldığı yönündeki iddialarını valilik yalanladı. Karamollaoğlu'nun yalanına ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 19:53:00 -
Karamollaoğlu'nun yalanı patladı... Valilikten açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olup depremin yaralarını sarmaya çalışırken, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında depremlere yönelik dezenformasyonlarla ve provokasyonlarla mücadele de hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" iddialarına Malatya Valiliği'nden yalanlama geldi.

Valilik'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun iddiaları yalanlanırken söz konusu aşevinin başka bir alanda faaliyetine devam edeceği belirtildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir."
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