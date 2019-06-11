Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini iddia etmişti. Olayın aslını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun "İsminin başına 'terör' ifadesi eklenerek iptal edildiği"ni açıklamıştı. İddiaların ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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