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Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini iddia etmişti. Olayın aslını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı.

11 Haziran 2019 Salı 20:57
Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun "İsminin başına 'terör' ifadesi eklenerek iptal edildiği"ni açıklamıştı. İddiaların ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 20:57
  1. nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
  2. saadet partisi
  3. Karamollaoğlu
  4. SİYASET Haberleri

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  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 4 dk önce
    Yalancısahtekarlar Rabbimizin huzurunanasılçıkacak?
  • ORHANORHAN5 dk önce
    Bu nasıl Adam Yaaa!
  • BakiBaki6 dk önce
    Ne diyeyim zamanindaSivas'ta görev almıştı seytandan ülkeyi karıştırmak için şimdide Gine ugrasiyor

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