Karamollaoğlu'nun isteğine CHP'den veto! 'Sen açıklama tören yapalım'

Cumhurbaşkanı adayını bugün konuşacak olan Altılı Masa, ismi kamuoyuna duyurmayacak. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in edindiği kulis bilgisine göre, Karamollaoğlu'nun "Ev sahibi olarak ben açıklayayım" teklifi kabul görmedi, CHP "Daha sonra büyük bir törenle duyuralım" dedi.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

CHP, İyi Parti, DP, SP, Deva ve Gelecek partilerinin oluşturduğu 'altılı masa' üyesi partilerin genel başkanları, bugün SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 'aday belirleme' toplantısı yapacak. Ancak toplantı sonrası aday isminin açıklanması yine beklenmiyor.

Toplantı öncesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Bu ziyaretler 'ikna turu' olarak değerlendirildi. Edindiğim bilgiye göre, Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda itiraz gelmedi. Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini daha önce açıklamıştı. Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu ismine itiraz etmiyor.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna etmek için Ankara Bilkent'teki evinde ziyaret etti. Edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu 'altılı masanın ortak adayı' olmak istediğini net bir şekilde Akşener'e iletti; Akşener de itiraz etmedi, ancak "güçlendirilmiş yetkili tek Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı" koltuğunun kendilerine verilmesini istedi. İki partiden de konuya hakim kaynaklarımdan bazıları, Akşener'in dünkü grup toplantısında, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir" sözleri ile buna işaret ettiği yorumunu yaptılar.

İyi Partili kaynağım, ek olarak, Akşener'in de Kılıçdaroğlu gibi masaya Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından 'yetkilendirilmiş' olarak oturacağına işaret etti.

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Düğüm masada çözülecek

Ancak Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda garanti alamadığını da söylediler. Zira Kılıçdaroğlu, "diğer 4 genel başkanın da Cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyebileceği, onları bakanlığa razı etmenin zor olacağı"na işaret etti.

Konunun bugünkü altılı masa toplantısında gündeme getirilmesi bekleniyor. Özellikle Davutoğlu ve Babacan'ın ikna edilmesi durumunda Akşener 'güçlendirilmiş yetkili tek Cumhurbaşkanı yardımcısı' sözü alacak. Ya da Akşener, cumhurbaşkanı yardımcılıklarından birine ikna edilecek. Kaynaklarım, Karamollaoğlu'nun bu konuda Kılıçdaroğlu'na "Konuyu bizzat ben açacağım ve ikna edeceğim" dediği bilgisini de verdiler.

Bir kişinin inadı ile bozulmaz

Konuştuğum CHP'li kaynaklar ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylığının kesin olduğunu bir kez daha vurguladılar. Net biçimde, "Bu saatten sonra kimse masadan kalkamaz. Masayı deviren kişi olarak sokağa çıkamaz. Kaldı ki, 5 isim Kılıçdaroğlu derken, bir kişinin inadı yüzünden masa dağılamaz. O kişi de bunu göze alamaz" dediler. Burada 'o kişi' olarak Akşener'den söz edildiğini ekleyeyim.

Adayı törenle açıklayalım

Ancak aynı kaynağım, Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak açıklanmasının sonraya bırakılacağını da söyledi. Ona göre, Karamollaoğlu'nun ev sahibi ve en yaşlı üye sıfatıyla, toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurabileceğini belirtti, ancak diğer genel başkanlar, ortak adayın büyük bir törenle yapılmasının daha doğru olacağını söylediler. Törenin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararı alması beklenen 10 Mart'tan hemen sonra yapılması bekleniyor.

İmamoğlu ve Yavaş yok

Her olasılığı değerlendirmek adına, İyi Partili kayağıma "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi masaya gelir mi" diye de sordum. Çok net cevap verdi; "Artık çok zor. Kılıçdaroğlu iki CHP'li belediye başkanına da kapıyı kapattı. Şimdi ikisinden birini aday gösterirsek diğer şehri kaybederiz. Bir başka aday da zaten gündeme gelmez."