Karamollaoğlu'nun aşevi iddiası yalan çıktı! Malatya Valiliği'nden açıklama

Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaketin ardından devlet yetkilileri, yaraları sarmaya çalışır ancak sosyal medyada ve muhalif basın organlarında dezenformasyonun ardı arkası kesilmiyor.

Malatya’da Saadet Partisi'nin günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevinin, valilik tarafından kaldırılmak istendiği iddiası ortaya atıldı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AŞEVİ İDDİASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yapığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"

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KILIÇDAROĞLU'NDAN KARAMOLLAOĞLU'NA DESTEK

Karamollaoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı altılı masanın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından Karamollaoğlu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum..." ifadeleriyle yalan ortak oldu.

DAVUTOĞLU: DERHAL BU YANIŞTAN DÖNÜN

Daha sonra masanın diğer üyesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yalana ortak oldu ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; "Sizin derdiniz ne? Bildiğiniz tek şey yasaklamak, engellemek. Şu zor günlerde bölge halkı her türlü desteğe muhtaçken aşevi kapatmanın izahı olamaz. Derhal bu yanlıştan dönün."

BİR DESTEK DE UYSAL'DAN

Masanın küçük bileşenlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Twitter'daki hesabından Karamollaoğlu'na destek verirken, "Kendilerine akredite olmayan, kendi siyasetlerine hizmet aracı olmayı kabul etmeyen STK'ların ve muhalefetin yardım gayretini kesmek istemelerinin nedeni ne biliyor musunuz? Çünkü her baktıklarında kendi beceriksizliklerini hatırlıyorlar! Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği, bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir."