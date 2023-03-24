Karamollaoğlu'ndan tarihi 'U dönüş'! 'AK Parti'nin kazanımları...'

HDP'nin katılması ile Yedili koalisyon masasına dönüşen masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi, başörtüsü yasağı, Ayasofya'nın cami olmasına karşı olan partilerle bir arada yürüyen Karamollaoğlu, eleştirilerin odağında yer alıyor.

Karamollaoğlu'nun, 24 Temmuz 2020 tarihinde cami olan Ayasofya için "bir kısmı turistlere kazandırabilir" sözleri ise tartışmaları alevlendirdi.

Bir televizyon kanalında konuşan Karamollaoğlu, seçime sayılı günler kala artan ‘Kazanımlar kaybedilecek’ iddialarına cevap verdi.

"Hiç kimse endişe etmesin" diyen Karamollaoğlu şunları söyledi:

İmam hatipler kapatılmayacak, başörtüsü yasaklanmayacak, Ayasofya cami olmaktan çıkmayacak. Kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Bu altı partinin de ortak taahhüdü.

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AK Parti döneminde tüm engellemelere rağmen elde edilen kazanımların korunacağını ileri süren Karamollaoğlu, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere masadaki partilerin bu konuda ortak karar aldığını iddia etti.