  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karamollaoğlu’ndan Sözcü’yü mutlu eden sözler: Erdoğan’ın teklifini kabul etmedim!
Gündem

Karamollaoğlu’ndan Sözcü’yü mutlu eden sözler: Erdoğan’ın teklifini kabul etmedim!

24 Haziran seçimleri için CHP, HDP, İP ve DP ile ittifak yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya’yı açanlarla değil, ‘müze olarak kalsın’ diyenlerle, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlarla değil, ‘1 hafta içinde geri getireceğiz’ diyenlerle birlikte olmaya devam edeceğinin mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 14:08:00 -
Karamollaoğlu’ndan Sözcü’yü mutlu eden sözler: Erdoğan’ın teklifini kabul etmedim!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı’na katılın” yönündeki teklifi kabul etmediğini açıklayarak “İslam düşmanı” Sözcü’yü mutlu eden sözler sarfetti. 

Geçen hafta Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Temel Karamollaoğlu, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye konuştu.

Erdoğan’ın Saadet Partisi’ne ittifak teklif ettiği iddiasının gündemde olduğu hatırlatılan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Biz beraber olmalıyız” dedi kendisi. Ben de dedim ki; “Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.” Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik. İşte bu şekilde yaptı…Tabii, tabii bir cümleyle ama ben de bu cevabı verdim, “Böyle bir sistemde yer alamayız” dedim.

Saadet Partisi lideri, “Sürekli olarak ‘Efendim Cumhur İttifakı'ndan İttifak koptunuz mu’ deyip duruyorlar, biz Cumhur İttifakı'na nasıl gireriz? Ne yolsuzluklara ortak oluruz, ne israfa, ne dış politikadaki bu dağınıklığa ortak oluruz. Bir cümle yakalayıp bizimle oyun oynamak istiyorlar, biz oyuna gelmeyiz, bu iş ciddi bir iş. Kimse milleti aldatma yoluna girmesin” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler
Siyaset

Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler

Türkiye'nin doğal gaz keşfini hazmedemeyen DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın itiraf niteliğindeki sözleri sosyal medyayı salladı. AK Parti'n..
Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz
Ekonomi

Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Türkiye ekonomisi üzerinden başlatılan yanıltıcı yorumlara kur lobisinin operasyon medyası da eklendi.
Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor!
Gündem

Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor!

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki programında, "Benim mahallemde okul yok." yalanını ortaya atıp, yeniakit.com.tr'nin sorusuna, "Ben okul yok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay