Karamollaoğlu’ndan Sözcü’yü mutlu eden sözler: Erdoğan’ın teklifini kabul etmedim!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı’na katılın” yönündeki teklifi kabul etmediğini açıklayarak “İslam düşmanı” Sözcü’yü mutlu eden sözler sarfetti.

Geçen hafta Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Temel Karamollaoğlu, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye konuştu.

Erdoğan’ın Saadet Partisi’ne ittifak teklif ettiği iddiasının gündemde olduğu hatırlatılan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Biz beraber olmalıyız” dedi kendisi. Ben de dedim ki; “Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.” Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik. İşte bu şekilde yaptı…Tabii, tabii bir cümleyle ama ben de bu cevabı verdim, “Böyle bir sistemde yer alamayız” dedim.

Saadet Partisi lideri, “Sürekli olarak ‘Efendim Cumhur İttifakı'ndan İttifak koptunuz mu’ deyip duruyorlar, biz Cumhur İttifakı'na nasıl gireriz? Ne yolsuzluklara ortak oluruz, ne israfa, ne dış politikadaki bu dağınıklığa ortak oluruz. Bir cümle yakalayıp bizimle oyun oynamak istiyorlar, biz oyuna gelmeyiz, bu iş ciddi bir iş. Kimse milleti aldatma yoluna girmesin” dedi.