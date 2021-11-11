Karamollaoğlu'ndan Sözcü, Cumhuriyet ve avanelerine tokat: Bu bana göre abartıldı

Yeniakit.com.tr

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Çok dostane, güzel bir görüşme oldu." ifadelerini kullanmıştı. Karamollaoğlu'nun açıklaması, CHP yandaşı medyayı panikleterek, yalana itmişti: "Buz gibi görüşme."

Karamollaoğlu'ndan koltuk krizi yalanına cevap!

Temel Karamollaoğlu Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'ya konuştu. Demirkaya, Karamollaoğlu'na, "Cumhurbaşkanı ile yaptığınız görüşmedeki 'koltuk krizi' tartışmalara neden oldu. Bir kriz var mı, ne yaşandı orada. Bir rahatsızlığınız oldu mu?" sorusunu yöneltti.

'PCR test yaptırmamıştım'

Cevabına, "Bu bana göre abartıldı." diyerek başlayan Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı üst üste iki kez öğle yemeği için davet etmişti. Ben öğlen yemek yemiyorum. 'Beni mazur görsün' dedim. Aslında onu kabul etmek lazımdı. Belki biraz ayıp oldu kabul etmemek. Bir de ben aşı oldum ama cumhurbaşkanlığına giderken PCR testi yaptırmadım. PCR testi yaptırmayınca da, anlaşılan orada sıkıntı oluyor, cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. O kadar." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Nergis Demirkaya'nın, "Bir koltuk krizi, sizde yarattığı bir rahatsızlık yok o zaman." tekrarı üzerine şöyle devam etti:

"Hayır, hayır yok. Kendisi doğrudan doğruya bu ifadeyi kullandı. PCR testi de yaptırmadığımız için 'Biraz mesafeli oturalım' dedi. Bizde ev sahibine tabii olunur. Misafir, ev sahibinin istediği yere oturur. Bunu herkes farklı yorumlayabilir. Ben farklı yorumlamadım. Cumhurbaşkanıyla birçok konuyu konuştuk. Her konuyu konuştuk diyemem ama birçok yerde anlaşmamakta anlaştık."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, görüşmenin yapıldığı gün ortaya atılan "koltuk krizi" yalanına, "Ev sahibi sayın Cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diyerek cevap vermişti.