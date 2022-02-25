Karamollaoğlu'ndan olay itiraf: İkisine güvenmiyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'den kopan seçmenlerin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a güvenmediklerini itiraf etti.

Bu seçmenlerin kendilerine gelebileceğini iddia eden Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu kastederek "AK Parti'den kopan arkadaşlara da bu seçmen şimdilik tam olarak güvenemiyor. Seçimde başarılı olup olamayacaklarından dolayı. O noktada da yine her şeye rağmen, en iddialı, en güçlü parti Saadet Partisi'dir. Biz onlardan ciddi bir destek gelir diye ümit ediyoruz" dedi.

"5 partinin lideri desteklerse aday olurum" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Sizce Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacak aday mıdır, aday olursa destek verir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu konuda şimdi bir yorum yapmak doğru olmaz benim yönümden. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle demesini de garipsemiyorum, doğru buluyorum. Aslında ana muhalefet partisi genel başkanı olarak böyle bir şeyi söylemesi, düşünmesi gayet makul. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi, hakikaten tereddüt göstermeden bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım. O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüt edilmesi gerekir."