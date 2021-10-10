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Siyaset Karamollaoğlu'ndan kulis! 6 parti sistemi değiştirmek istiyor
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan kulis! 6 parti sistemi değiştirmek istiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İyi Parti, TDP derken dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:58:00 -
Karamollaoğlu'ndan kulis! 6 parti sistemi değiştirmek istiyor

DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye’nin karşılaştığı problemlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, “Bugünkü sistemle parlamenter sisteme geri dönülmesi en azından Meclis’in aktif hale getirilmesi için hem kanun yapma hem de hükümeti denetleme imkanına kavuşması yönünden çok büyük önem arz ediyor” dedi. Babacan da çoklu kriz ortamı yaşandığını savunarak, “SP de bizim gibi parlamenter sisteme geçilmesini destekleyen bir parti. 6 partinin bir arada olduğu bir masadayız, tüm hazırlıklar masaya konulmuş durumda” dedi.

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