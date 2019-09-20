0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargı paketine ilişkin, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Değişik seferlerler ifade edildi. Gelir Parlamentoya, biz o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz." dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 18:29
Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu partiye gelişinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Bir saat 15 dakika süren ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile gayet güzel, doyurucu bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem Türkiye'yi, hem dünyayı, hem bölgemizi konuştuk, düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Sayın Genel Başkan'ın düşünceleri bizim çok değerli ve önemliydi. O düşünceleri paylaşmak, öğrenmek de bizim açımızdan büyük bir yarar sağladı. Kendilerine ziyaretleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Karamollaoğlu da uzun zamandır hem Çubuk'taki saldırı hem de seçimler sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek istediklerini ancak bir türlü bu ziyareti gerçekleştiremediklerini söyledi.

"Bugün şartlar artık epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemizde, bölgemiz de normalleşme havasına girer." diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
"Karşılıklı fikirlerimizi dile getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var, farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkanı olursa ülkede huzur olur. Bu konuda da zannediyorum ki hemen hemen herkes aynı şeyleri düşünüyor. Ben gösterdikleri hüsnükabulden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlar görürüz önümüzdeki günlerde. Bu görüşmelerimiz de hayırlara vesile olur."
Açıklamaların ardından iki genel başkan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik soruşturmanın gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu iddia etti. Karamollaoğlu, "Onun için ben bu konuların tekrar tekrar gündeme getirilip yeniden pişirilip servis edilmesinin üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Tank Palet Fabrikası ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 1105 sayılı karar da sorulan Karamollaoğlu, fabrikanını stratejik bir tesis olduğunu söyledi. Tesisin 25 yıllığına kiralandığının söylendiğini aktaran Karamollaoğlu, "Satmadık, vermedik diyorlar ama siz şu anda öyle bir fabrikayı işletmesini, yönetimini, çalışmayı, bütünüyle başka bir firmaya verdiğiniz zaman, 'biz orayı kontrol ederiz, emniyete alırız' gibi ifadeler bence yapılan işin mahiyetini değiştirmez. İster özelleştirme, ister kiralama deyin doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Yargı paketi

Yargı paketinin içeriği ile ilgili bir soru üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Değişik seferlerler ifade edildi. Gelir Parlamentoya biz o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz." diye konuştu.

Adalet Bakanlığının Fettah Tamince ile ilgili bir kararı olduğu hatırlatılarak düşüncesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bir FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar, Türkiye'de bir FETÖ borsasının kurulduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını, parası olmayan garibanların da içerde kaldığını defalarca ifade ettiler. Hatta bu konuda bir de cinayetin işlendiğini biliyoruz. İzmir'de bir kişi öldürüldü ama bu olayda büyük ölçüde kapatıldı, üstü örtüldü gibi görünüyor. Bizim düşüncemiz şu, adalet herkes için eşit davranmayı da zorunlu kılıyor. Siz adaleti keyfi olarak 'Ali için şöyle Veli için böyle uygulansın' diyemezsiniz. Fettah Tamince güçlü bir insan, tuttuğu avukatlar Sayın Erdoğan'ın avukatları. Oradaki ilişkilerin çok iyi irdelenmesi lazım. Bu dava hangi gerekçe ile açılmadı, kim açmadı? Hangi savcı, hangi hakim bu olaylarda şu veya bu şekillerde taraf oldular. Bütün bu ayrıntıların kamuoyuna açıklanması lazım. Kim açıklayacak, elbetteki şikayeti dikkate alıp tekrar dava açılmasını öngören Adalet Bakanlığının bu konuda daha doyurucu bir açıklama yapması lazım."

Görüşmede Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:29
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişiye tahliye!
    1. Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2..
    2. Mahalleli şokta! Bütün borçlar...
    3. Çavuşoğlu Guterres ile görüştü
    4. Trump'tan İran'a askeri operasyon mesajı
    5. Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na..
    6. Reklam Kurulu yasalara aykırı..
    7. Öğretmen atamaları son dakika haberleri
    8. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ..
    9. Arsenal'de Mesut Özil depremi
    10. Romanya Prensi Radu Türkiye'ye..
    11. Mavi bereliler vatani görevlerini..
    12. Irak Başbakanı imara destek çağrısı..
    13. AK Parti'den dikkat çeken 'anket'..
    14. Rota virüsü neden olur? Rota virüsü..
    15. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş..
    16. ABD'den flaş yaptırım kararı!
    17. Merak edilen anket sonuçları..
    18. Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 2 gözaltı
    19. Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı
    20. Türk Telekom kime satılıyor?
    21. Sanayi bölgesinde silah atölyesi
    22. Temel Karamollaoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu..
    23. Demirtaş hakkında flaş tutuklama kararı!
    24. Gri kategorideki terörist öldürüldü
    25. Ayak mantarı neden oluşur? Ayak..
    26. Yarın (21 Eylül Cumartesi günü)..
    27. Arı zehri alternatif gelir kapısı
    28. İdlib'de Esed rejimi, Rusya ve Çin'e..
    29. Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
    30. İmamoğlu'nun sansürüne çok sert tepki:..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler