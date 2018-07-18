Karamollaoğlu'ndan 'karikatür' açıklaması: Tasvip etmemiz mümkün değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Hayvanlar Alemi’ karikatürünü paylaşması ile başlayan yeni tartışmaya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Karamollaoğlu, demokrasilerde eleştirinin ‘en doğal hak olduğunu’ ancak ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerle bağdaşmayan karikatür ve ifadelerin tasvip edilemeyeceğini’ söyledi.

Karamollaoğlu bugün ilk olarak düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili yöneltilen bir soruya yanıt verdi. Daha sonra bu yanıtı yazılı bir açıklama ile ayrıntılandırdı. Karamollaoğlu, “Bugünkü basın toplantımızda, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam paylaştığı tweet ve ardından yaşanan gelişmeler ile ilgili sorulan bir soru üzerine ortaya koyduğumuz yaklaşımımızı açıklama ihtiyacı doğmuştur” dediği açıklamada şunları dile getirdi: “Saadet Partisi olarak, şiddete bulaşmadığı sürece düşünce ve ifade hürriyetinin en geniş manada kullanılabilmesi gerektiği inancındayız. Bu özgürlüğün kullanımında en önemli kıstaslardan diğeri ise eleştirinin hakaret içermemesidir. Demokrasilerde eleştiri en doğal haktır. Lakin eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir.Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir. Özetle, düşünce ve ifade hürriyetini, şiddet ve hakaret içermediği sürece, sonuna kadar destekliyoruz. Ülke olarak bu kadar yoğun problem içerisindeyken yeni gerginlik ve kutuplaşmalara neden olacak polemiklerden uzak durulması hususunu herkese tavsiye ediyoruz.”