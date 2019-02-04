Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert HDP tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni HDP ile işbirliği halinde göstermesine Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programında HDP'yi kastederek, "İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutmasının izahı mümkün değildir" sözlerine Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, çok sert bir dille cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Twitter hesabından verilen cevapta "Yazıklar olsun!" ifadesi 3 kez tekrarlandı.

Ağır ifadeler

Karamollaoğlu, Erdoğan'a şu cevapları verdi:

“Saadet Partisi'nin gündeme getirdiği konulara cevap veremeyen Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki mesnetsiz iddialarda bulunarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde kendi amblemi ve kendi adayları ile seçimlere giriyor. Biz böyle yalan yanlış uydurma iddialarla uğraşmıyoruz. Ülkemizin ve insanımızın dertleri ile uğraşmayı ve çözüm yolları arayıp bulmayı kendimize görev biliyoruz. Biz yine de üslubumuzu bozmayacağız. Sadece “Yazıklar Olsun” demekle yetineceğiz. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!”