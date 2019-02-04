0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert HDP tepkisi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Erdoğan'ın, "İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin HDP ile beraber böyle iş tutmasının izahı mümkün değildir" açıklamasına cevap verdi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 00:37
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert HDP tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni HDP ile işbirliği halinde göstermesine Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programında HDP'yi kastederek, "İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutmasının izahı mümkün değildir" sözlerine Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, çok sert bir dille cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Twitter hesabından verilen cevapta "Yazıklar olsun!" ifadesi 3 kez tekrarlandı.

Ağır ifadeler

Karamollaoğlu, Erdoğan'a şu cevapları verdi:

“Saadet Partisi'nin gündeme getirdiği konulara cevap veremeyen Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki mesnetsiz iddialarda bulunarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde kendi amblemi ve kendi adayları ile seçimlere giriyor. Biz böyle yalan yanlış uydurma iddialarla uğraşmıyoruz. Ülkemizin ve insanımızın dertleri ile uğraşmayı ve çözüm yolları arayıp bulmayı kendimize görev biliyoruz. Biz yine de üslubumuzu bozmayacağız. Sadece “Yazıklar Olsun” demekle yetineceğiz. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 00:37
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. başkan erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya bu olayı konuşuyor! Trump'ı reddettiler
    1. Dünya bu olayı konuşuyor! Trump'ı..
    2. Firavun Sisi, anayasayı da ortadan..
    3. Cengiz ile Hakan'ın karşılaşmasında..
    4. İsyan etti: Puanlarımız bile bile..
    5. Emilliano Sala'dan haber var!
    6. Mısır'da 40 mumya bulundu
    7. Köprü üzerinde hareketli dakikalar!..
    8. Nahda Hareketi açıkladı: Şiddetle..
    9. Binali Yıldırım'dan kritik uyarı:..
    10. "Mavisi de beyazı da renklisi de yasak!"
    11. Avrupa ülkesi Guaido'ya destek verdi:..
    12. Ersun Yanal ile görüşen Canan..
    13. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a sert HDP..
    14. Başkan Erdoğan sitem etti: Ne olacak..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2019
    16. Tarihte bir ilk: Papa'dan 'çıban başı'..
    17. Sudeysi'ye sert tepki: Ey Amerika'nın..
    18. Master yüzücülerden 44 Türkiye rekoru
    19. Irak'ta İranlıları taşıyan araca..
    20. Dünyanın merakla beklediği görüşme..
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!
    Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!
    Doğu Türkistan'da ABD ile Çin'den 'işkence' ortaklığı!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Kafada mantar neden oluşur?
    Kafada mantar neden oluşur?