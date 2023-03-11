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Siyaset Karamollaoğlu'ndan eleştirilere hakaretle cevap! 'Cahiller'
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan eleştirilere hakaretle cevap! 'Cahiller'

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya siyasi düşmanlık edenlerle yol yürüyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisini Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmakla eleştirenlere, "cahiller" diye hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 02:06:00 - 2023-03-11 02:13:23

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 5 canlı yayınında konuştu.

Program moderatörü, "Sizi Erbakan'ın kemiklerle suçluyorlar. Ne düşünüyorsunuz?" dedi.

'Bu arkadaşlarımız maalesef cahil'

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya siyasi düşmanlık edenlerle yol yürüyen Karamollaoğlu, kendisine yönelik eleştiriye hakaretle cevap verdi:

Aslında bu arkadaşlarımız Erbakan Hocamızın kemiklerini sızlatıyor desek yanlış söylemiş olmayız. Bu arkadaşlarımız maalesef cahil.
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