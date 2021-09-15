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Siyaset Karamollaoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Belli bir yaşa geldikten sonra böyle bir ağır yükün altına girmek zor" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 17:13:00 - 2021-09-15 17:22:39

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Belli bir yaşa geldikten sonra böyle bir ağır yükün altına girmek zor" cevabını verdi.

Basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "Bundan önceki Cumhurbaşkanı adaylığına karşı ittifak olarak Ekmeleddin İhsanoğlu çıkmıştı. Millet İttifakı'nda neden Temel Karamollaoğlu ismi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçmiyor?" diye soruldu.

Yaşını gerekçe gösterdi

İlerleyen yaşını öne sürerek böyle bir yükün altına girmenin zor olacağını belirten Karamollaoğlu, "Yaş belli bir noktaya geldikten sonra bu kadar ağır bir yükün altına hele hele gönüllü girmek kolay olan bir iş değil. Bundan dolayı da bu sadece bir temenni" ifadelerini kullandı.

 

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