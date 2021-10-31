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Siyaset Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur ittifakı' açıklaması! Susup yalanlamazsan yanlış kanaat oluşur tabi Temel bey
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur ittifakı' açıklaması! Susup yalanlamazsan yanlış kanaat oluşur tabi Temel bey

Saadet Partisi'ni, Millet İttifakı'nın içindeymiş gibi gösteren açıklamaların ve haberlerin tamamına sessiz kalan Temel Karamollaoğlu, bugün, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağına yönelik iddialara, "Yanlış kanaat oluşmuş." diyerek anında cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 19:29:00 - 2021-10-31 19:45:15
Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur ittifakı' açıklaması! Susup yalanlamazsan yanlış kanaat oluşur tabi Temel bey

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi ile İP'in, Saadet Partisi'ni de kapsayacak şekilde yaptıkları, "Millet İttifakı olarak" diye başlayan açıklamalarına sessiz kalıp, Karar ve Cumhuriyet gibi gazetelerin, SP'yi de dahil ederek yaptıkları haberlerde Millet İttifakı'nın büyüdüğünü yazmalarına itiraz etmeyen Temel Karamollaoğlu, konu Cumhur İttifakı olunca, "Yanlış kanaat oluşmuş." dedi.

Partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’na katılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bugüne kadar Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını söyleyen İP'lilere, CHP'lilere ve bazı medya kuruluşlarına karşı sessiz kalan Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamasında, "Yanlış kanaat oluşmuş." dedi.

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Temel Karamollaoğlu'nun ilgili açıklaması şöyle:

"İddialara karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Bugün de aynısını söylüyoruz. İngilizlerin bir tabiri vardır. Türkçesi bir şeyi arzu ederek düşünmek. Bazıları da öyle düşünerek yakıştırmalar yapabiliyorlar. Biz ittifakların seçim kararı alındıktan sonra kurulmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Öyle bir kanaat oluşturuyorsa yanlış bir kanaat oluşmuş."

Saadet Parti'ni Millet İttifakı'na alıp, "Acaba çıkacak mı?" diye soran Karar gazetesi

Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını duyumlara dayandırıp kesinleştiren Cumhuriyet gazetesi


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