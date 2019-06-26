Karamollaoğlu'ndan bir enteresan iddia: AK Partililerin büyük bir kısmı bize gelecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DW Türkçe'den sol kırması Nevşin Mengü’nün konuğu oldu.

23 Haziran'da yapılan ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İBB Başkanlık seçimlerinden ve Türkiye'de bir kesim tarafından kurulması muhtemel olan yeni parti iddialarına değinen Saadet Lideri, önemli açıklamalarda bulundu.

Garip iddia

Temel Karamollaoğlu, Nevşin Mengü'nün "Sizinle temas eden AK Parti milletvekilleri var mı?" sorusuna, "AK Parti'den kopuşlar başladı ve kapılarımız onlara açık. Büyük bir kısmı bize gelecek samimi olarak inanıyorum." şeklinde cevap verdi.

0,55 aldı

Hiçbir iddiası olmamasına rağmen AK Partili Binali Yıldırım'ın oyları azalsın diye seçime giren Saadet Partisi'nin İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar, seçmenin yüzde 0,55'inin oyunu aldı.