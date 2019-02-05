Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili “Bu söyleniyor. Yalnız yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar. Onun için biz söyledik. Bizim kapımız herkese açık” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti’den kopanlara Saadet Partisi’nin kapısının açık olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Ben bunu farklı ortamlarda da dile getirdim. Düne kadar AK Parti’de politika yapıp, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inanan ciddi bir kadro var. Abdullah Gül bunlardan bir tanesi. Hain ilan ettiler. Bu arkadaşlarımızda bir çekingenlik ister istemez doğdu. Bunu bir endişe vesilesi görüp susmamaları, çekinmemeleri gerekir kanaatindeyim. Bu mevkilerde bulunanlar çekinirse başkaları daha çok çekinir. Seçimlerden sonra sayın Gül’le bir kere konuştum. Bazı arkadaşlarla da temaslarımız oldu, olmadı değil ama şu anda onlardan bir talep gelmeyince onları fazla zorlamayı da etik bulmuyorum. Yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar. Onun için biz söyledik. Bizim kapımız herkese açık” diye konuştu

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu şu anda 28 Şubat’tan daha fazla baskı ortamı olduğunu belirterek, “O gün hiç olmazsa fikrimi rahatça söyleyebiliyordum, hakim karşısına çıkınca da kendimi müdafaa edebiliyordum. Şimdi edemiyorum, bu hakkı vermiyorlar. O zaman siyasetin içinde karşı çıkanlar vatan haini değildi hiç olmazsa. Şimdi herkes vatan haini. Olur mu böyle şey?” dedi.