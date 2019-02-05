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Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili yaptığı açıklalamada, “Yalnız yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar" dedi.

05 Şubat 2019 Salı 11:40
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili “Bu söyleniyor. Yalnız yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar. Onun için biz söyledik. Bizim kapımız herkese açık” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti’den kopanlara Saadet Partisi’nin kapısının açık olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Ben bunu farklı ortamlarda da dile getirdim. Düne kadar AK Parti’de politika yapıp, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inanan ciddi bir kadro var. Abdullah Gül bunlardan bir tanesi. Hain ilan ettiler. Bu arkadaşlarımızda bir çekingenlik ister istemez doğdu. Bunu bir endişe vesilesi görüp susmamaları, çekinmemeleri gerekir kanaatindeyim. Bu mevkilerde bulunanlar çekinirse başkaları daha çok çekinir. Seçimlerden sonra sayın Gül’le bir kere konuştum. Bazı arkadaşlarla da temaslarımız oldu, olmadı değil ama şu anda onlardan bir talep gelmeyince onları fazla zorlamayı da etik bulmuyorum. Yeni oluşumlar hele ki bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar. Onun için biz söyledik. Bizim kapımız herkese açık” diye konuştu

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu şu anda 28 Şubat’tan daha fazla baskı ortamı olduğunu belirterek, “O gün hiç olmazsa fikrimi rahatça söyleyebiliyordum, hakim karşısına çıkınca da kendimi müdafaa edebiliyordum. Şimdi edemiyorum, bu hakkı vermiyorlar. O zaman siyasetin içinde karşı çıkanlar vatan haini değildi hiç olmazsa. Şimdi herkes vatan haini. Olur mu böyle şey?” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:40
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Saadet Partisi
  5. Yeni parti kurulacak mı
  6. Abdullah Gül yeni parti
  7. son dakika ahmet davutoğlu abdullah gül yeni parti
  8. Yeni parti iddiaları

YORUM YAZ

  • Zenci MusaZenci Musa22 dk önce
    Ispanak, ıspanak, ıspanak.Bol bol yee..Belki oy oranı yüzde 0,1 in üzerine çıkar..
  • SkurtSkurt38 dk önce
    Akın ipek ten koza patladı 2yeni lavrıns dogdu sizi gidi ajanlar sizi gidi Allah a hizmet edin
  • ihsanihsan47 dk önce
    hiç tutmaz
  • MisafirMisafir51 dk önce
    Bu müfteri Kendi koltuğundan ucuracsklar tedirginliği içinde.
  • CankurtaranCankurtaran55 dk önce
    İngiliz Ajan Hayin diyenlere şunu hatırlatmak gerek USLUBU İLE BEYAN AYNİ İLE İNSAN.Naci Albal Pervin Buldan ne görüştüler sizce Binali Yıldırım Doğu perinçek sizce neyi görüştüler.
  • OSMAN YÜZOSMAN YÜZ1 sa önce
    Olayları analiz etmeyi öğrenin , tarafsızca.
  • KAMİLKAMİL1 sa önce
    BAŞKALARININ NE DEDİĞİNE DEĞİL.İZZETİ ALLAH'TAN BAŞKA YERDE ARAYAN DOSTUN GAFİLLİĞİNE YANARIM
  • serdarserdar1 sa önce
    zırva zırva zırva. sen chp ile bir ol sonra ne olur. zırvalarsın başka bir ley olmaz..
  • nooooonooooo1 sa önce
    yine bilgeliğini konuşturmuş
  • İbrahim Şekerİbrahim Şeker1 sa önce
    Yahu bu Abdullah Gül'ün yeni parti kurmasından, hatta haberinden dahi ne için o kadar çok korkuyorsunuz, ödlekleniyorsunuz ? Çeşitli biçimlerde önüne set olmaya çalışıyor güya 'fetöcü' diye çamurlar atılıyor farklı mecralarda..! Bu adam T.C.'nin en yüksek devlet kademesine çıkmış, MGK'lara başkanlık yapmış, vesayatçilerin, laikçilerin vedahi nicelerinin zulmüne uğramış birisi değil mi ki, kendi iradesiyle bir şey yapamayacak mı ki onca üstüne geliyorsunuz ! Bırakın adam ne istiyorsa onu yapsın meşru dairede !
  • orak çekiçorak çekiç1 sa önce
    yeni bir ingiliz oluşumu olabilir ...dikkkat
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu1 sa önce
    İNANIN REİS BU İNSANI PARTİYE DAVET ETSE O ANKİ DURUMUNU AZ ÇOK TAHMİN EDİYORUM ALLAHCC. SONUMUZU HAYIR EYLESİN.
  • mertmert1 sa önce
    memleketin bu zor günlerinde milletimizi bölüp fitne uyandırmak ancak düşmanlarımıza yarar. Kaldı ki 80 yıldır ilk defa millet iktidarda ve size de hiç mi hiç ihtiyaç yok. İngiltereli damat.

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