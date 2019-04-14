Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

Hakan Gündüz yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, Çamlıca Camii için söylediği “israf ve gösteriş” sözleri tepki toplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, “Anıtkabir için de aynı şeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

Sürat konu hakkında şunları söyledi: “Anıtkabir’e bakın, ne büyük bir maliyet her bakımdan. Bunu da mı israf ve gösteriş olarak görüyor Temel Abi!.. Aslanlı yollar, kaz adamı piyadeler; ben çıkıp da ‘Anıtkabir’i yaptırmak hangi akıllının aklına gelmiş, bu ne israftır!’ diyor muyum, Temel Abi diyor mu?.. Bir desin bakalım Altı okçular nasıl tepki gösteriyor Temel Abi’ye. Denir mi böyle şeyler, denmez elbet. İçinden geçirsen de demezsin. Ben gelişmelere uzmanı olduğum Sosyal Tıp Felsefesi’nden baktığımda, Anıtkabir’den hazzetmeyebilirim ama bunu ifade etmem, çünkü orasının da bağlıları var. Çamlıca Camii’nden rahatsız olmak da ayıptır. Getirip de bunları toplumun önünde malzeme yapmak ayıptır. Temel Abi, beni çok incitiyor. Ben gidip, Anıtkabir’i sökelim dedim mi… Demem. Temel Abi niye camiye karşı çıkıyor, anlamadım ki?.. Temel Abi haysiyetli adamdır, bizim eski partimizin başında oturmaktadır. Kendisine saygı duyarım, bunca tecrübenin sahibidir. Bir zamanlar bir ‘doçent’ vardı, gitti, parti kurdu, döndü dolaştı, CHP’ye gitti, gitti de ne oldu?..”

Çamlıca Camii tartışması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Çamlıca Camii’ni hedef alarak, “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya?" ifadelerini kullanması büyük tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii’ni hedef almasına tepki göstermişti:

"Birisi de çıkmış diyor ya ‘Büyük Çamlıca’ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var.’ Nereden nereye.” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bu hesabı kalk bir de Kanuni’ye sorsana, Fatih’e sorsana. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğünü gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içinde, sur içinde 400'e yakın mescit kapatılmıştır. Kim? İşte bu malum CHP tarafından. Bunların bir kısmını biz yeniden inşa ve ihyaya başladık. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Ama bunları kalkıp da 6 oka 7. bir ok ilave etmek suretiyle, oradan bir şeyler kapanlar bunu söylemeye gayret ederse kusura bakmasınlar herhalde milletim onlara gereken dersi, gerektiği yerde verecektir."

Karamollaoğlu’ndan ilginç savunma

Kamuoyundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen sert tepkiler üzerine sosyal medya adresinden paylaşımlarda bulunan Karamollaoğlu, Çamlıca Camii’ni hedef almasının sebebini şu ifadelerle izah etmeye çalışmıştı:

“Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AKP’ye dert oldu. Bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı. Mesele cami meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın, İslam’a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de camii karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var. Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla bu gemi daha fazla yürümüyor, bunu da kendileri çok iyi biliyor. Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor.”

Karamollaoğlu’na tepki büyük

Temel Karamollaoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı “savunma” da vatandaşların yoğun tepkilerine yol açtı. Vatandaşların tepki mesajlarından bazılarında şu ifadeler yer aldı:

Kin ve nefret saçarak mı ikaz ediyorsunuz? Savrulmanın gittiği yer önce kardeş sonra cami karşıtlığı mı? Allah basiret versin.

İçinizi dışınıza döktünüz. Söyledikleriniz Müslümanlar adert oldu. Çamlıca Camii’ni Mescid-i Dırar ile nasıl açıklarsınız?..

Büyük Camiler her zaman dolmaz. Cuma kırı, Cumayeri, Çaycuma, Beycuma gibi isimler Cuma kılınan yerlere işarettir.

Cami dolsun ellerinden öpeyim demiştin, doldu işte, buyur Başkan!..”

Anıtkabir’in büyüklüğüne dair yorum yapsana o vakit.

Tepki alınca böyle!..”

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