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Medya Karamollaoğlu'na olay gönderme: Senin etin ne budun ne?
Medya

Karamollaoğlu'na olay gönderme: Senin etin ne budun ne?

Engin Ardıç, "Türkiye'nin problemlerini çözeceğiz" vaadinde bulunan Temel Karamollaoğlu'na "Be adam, senin etin ne budun ne? Neyinle ne çözeceksin?" diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 11:14:00 -
Karamollaoğlu'na olay gönderme: Senin etin ne budun ne?

Engin Ardıç, "Türkiye'nin problemlerini çözeceğiz" vaadinde bulunan Temel Karamollaoğlu'na "Be adam, senin etin ne budun ne? Neyinle ne çözeceksin?" diye seslendi. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında, Gültekin Uysal ve Muharrem İnce'nin de "sallama kralı" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çok düşündüm: Sallayan mı utanmalı, onun sallamasında boncuk bulan basın zevzekleri mi?

Marifetmiş gibi yazıyorlar. Hem yer doluyor, hem de "Belki iktidara zarar verir" diye küçük bir umut...

Karamollaoğlu sallamış: Türkiye'nin problemlerini çözeceğiz.

Be adam, senin etin ne budun ne? Neyinle ne çözeceksin?

Önce Meclis'e iki kişi sok da ondan sonra konuş.

Gültekin diye bir adam var, o da sallıyor.

Muharrem desen, sallama kralı.

Bunlar ne ara "büyük adam" sırasına girdiler?

Ne güzel oluyor desteksiz atmak...

Ve de ortalıkta kasıla kasıla dolanmak... (...)"

 

 

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Yorumlar

ismayil

2 vekil 1 i Kacak karamolla ulke yonetecek gülmelimi aglamalimi

TEMEL SEN ANCAK ABDESTTE TUMANINI ÇÖZERSİN!!!

Daha düne kadar sana KATİL, Merhum Erbakan'a HIRSIZ diyen ahlaksız, ilkesiz, alçak değil ÇUKURLARLA İŞBİRLİĞİ YAPIP, İslam - Müslüman düşmanı CHP ZİHNİYETİNE PAYANDA, YOLDAŞ OLMAYA UTANMIYOR MUSUN? !!! Bu kadar mı ahlaksız, ilkesiz oldunuz. Nerede kaldı sizin MÜSLÜMANLIĞINIZ, ONURUNUZ, ŞEREFİNİZ. MUŞLUADAM
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