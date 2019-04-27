Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ''Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları'' konulu konferansta konuştu.

"Saadet Partisi yüksek oy alamadı ama..."

Karamollaoğlu, "Saadet Partisi bu seçimlerde çok yüksek bir oy almadı ama siyasette özgül ağırlığı en yüksek olan parti Saadet Partisidir elhamdülillah. Biz, bu özgül ağırlığı politikalarımızın doğruluğu ve gerçekçiliği olarak görüyoruz." dedi.

İnançsız yönetici olurmuş!

Devletlerin adalet ile yaşadığını vurgulayan Karamollaoğlu, ''Küfürle yönetim devam edebilir, inanmıyor ama devam ediyor. Ama adaletsiz bir yönetimin sürmesi mümkün değildir. Onun için 'Adalet Mülkün Temelidir' buyurmuşlar. Kendi ülkemizde ilk ele almamız gereken konu adaletin tesisidir." ifadesini kullandı.