Karamollaoğlu, Türk gemisine yapılan baskını AK Parti'ye bağladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Temel Karamollaoğlu, Libya'ya giden Türk gemisinin hukuk dışı aranmasını kınayarak, "Bu korsanlık, devlet eliyle korsanlık. Nasıl oluyor da bir Alman fırkateyni kendiliğinden gidip bir Türk yük gemisini 'Sen ne taşıyorsun görmek istiyorum' diye durduruyor? Sana ne? Bu cesareti bizim politikalarımızdan alıyor." dedi.

Karamollaoğlu, "Ama her şeye rağmen hükümetin bu konuda gösterdiği tepkiye destek veriyoruz." diye konuştu.

Ekonomiyle ilgili de eleştirilerini dile getiren Karamollaoğlu, "Türkiye'nin problemleri bir bütün. Ekonomiyi düzeltmeden işsizliği önleyemezsiniz. Ekonomiyi düzeltmeden insanlara iş bulamazsınız." ifadelerini kullandı.