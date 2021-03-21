Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı Abdullah Gül teklifini anlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YouTube'da Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında açıklamalarda bulundu.

Gül'den "HDP ve Gergerlioğlu" açıklaması: Hukuk reformu paketi açıklama çabasında olan bir hükümete, yük olacaktır

Karamollaoğlu'na sorularını yönelten Çakır, son cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme gelen Abdullah Gül'ün ortak adaylığını hatırlattı.

Çakır; Karamollaoğlu'na, Abdullah Gül ismini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte düşünüp düşünmediklerini sordu.

"Teklif ettim, hemen kabul etti"

Çakır'ı onaylayan Karamollaoğlu, Abdullah Gül ismini, Kılıçdaroğlu'nun hemen kabul ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor" ifadelerini kullandı.