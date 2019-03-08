Karamollaoğlu: Kadın nesil yetiştirir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi Kadın Kolları tarafından Balgat'taki bir otelde düzenlenen "Hayata Değer Katan Kadınlar" ödül töreninde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Kadınlar bir nesil yetiştirir"

Kadının toplumda çok önemli bir yeri olduğuna değinen Karamollaoğlu, "Bu toplumun özü aile, ailenin de temel direği kadınlarımızdır. Biz babaları ihmal edemeyiz ama her şeyi annelerimize borçluyuz. Kadınları şükranda yad etmeyi bir vecibe biliyoruz. Bundan dolayı hayata değer katan kadınlar ödülünü önemsiyorum. Her kadın hayata bir değer katar. Çocuk yetiştirir, bir nesil yetiştirir. Sadece bir kişiye, iki kişiye değil, topluma annelik yapar, bundan dolayı da her kadın topluma bir şey katar." şeklinde konuştu.