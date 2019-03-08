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Karamollaoğlu: Kadın nesil yetiştirir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kadınlar için, "Çocuk yetiştirir, bir nesil yetiştirir. Sadece bir kişiye, iki kişiye değil, topluma annelik yapar" dedi.

08 Mart 2019 Cuma 16:24
Karamollaoğlu: Kadın nesil yetiştirir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi Kadın Kolları tarafından Balgat'taki bir otelde düzenlenen "Hayata Değer Katan Kadınlar" ödül töreninde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Kadınlar bir nesil yetiştirir"

Kadının toplumda çok önemli bir yeri olduğuna değinen Karamollaoğlu, "Bu toplumun özü aile, ailenin de temel direği kadınlarımızdır. Biz babaları ihmal edemeyiz ama her şeyi annelerimize borçluyuz. Kadınları şükranda yad etmeyi bir vecibe biliyoruz. Bundan dolayı hayata değer katan kadınlar ödülünü önemsiyorum. Her kadın hayata bir değer katar. Çocuk yetiştirir, bir nesil yetiştirir. Sadece bir kişiye, iki kişiye değil, topluma annelik yapar, bundan dolayı da her kadın topluma bir şey katar." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:24
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Karamollaoğlu 8 Mart
  4. Saadet Partisi Genel Merkezi Kadın Kolları
  5. Hayata Değer Katan Kadınlar

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  • robinrobin1 sa önce
    islami olrak öyle aynen. kutluyorum

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