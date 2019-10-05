Karamollaoğlu ile Davutoğlu görüşmesinin tarihi belli oldu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği için Lider Ziyaretleri" kapsamında, yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşeceğini açıklamıştı.

Tarihi belli oldu

Independent'ın haberine göre, Karamollaoğlu'nun 9 Ekim Çarşamba günü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.

Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında, "Önümüzdeki hafta Sayın Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceğim. Daha sonra da sendikalar, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğim" demişti.

SP lideri, program kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan’ı da ziyaret etmişti.