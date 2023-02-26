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Siyaset Karamollaoğlu dev projeyi açıkladı (!) 22 koltuk 6’ya bölünecek
Siyaset

Karamollaoğlu dev projeyi açıkladı (!) 22 koltuk 6’ya bölünecek

Altılı masanın bakanlık planını anlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:33:00 - 2023-02-26 12:44:46

CHP ve İyi Parti önderliğinde; Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ve bir aday üzerinde birlik sağlayamayan 6'lı masa, bakanlıkları paylaştı.

Adaylarını deprem nedeniyle erteledikleri 2 Mart'ta yapılacak seçimle belirleyeceklerini duyuran Millet İttifakı'ndan, iktidar oldukları takdirde ülkeyi yönetim biçimleriyle ilgili de bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tv100'de yayınlanan Uğur Dündar ile Mine Özbek'in 'Haftanın Panoraması' programına konuk oldu.

Burada yaptığı açıklamalarında seçilen Cumhurbaşkanı'nın 6 parti genel başkanlarıyla mutabakat içinde çalışacağını belirten Karamollaoğlu, bakanlıkların da 6'ya bölüneceğini belirtti.

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanlar millet önünde bir deklarasyon yapacak. Diyeceğiz ki biz Cumhurbaşkanı ile birlikte 'Evet adayımız falanca kişidir, ve bu kişi ülkeyi yönetirken 6 siyasi partinin genel başkanlarıyla mutabakat içinde yönetecek'. He burada efendim Cumhurbaşkanlığı yardımcısı vasfı mı verirsin, danışmanlık vasfı mı verirsin bu ayrı bir konu.

Cumhurbaşkanlığı vasfı verildiği zaman, eğer bir milletvekili ise vekilliği düşer. E düşmemesi lazım kanaatindeyim ben.
Bu konuda da partilerin aldıkları oya göre de, 22 bakanlık partiler arasında pay edilecek. Her parti en azından bir bakanlıkta etkili olacak.

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Yorumlar

Bölücü

6'lı masa bu ülkeye hangi hizmetleri yapacaklarını,Türk milletine, Devletimize neler kazandıracaklarını,çocuklarımıza, gençlerimize eğitime, ordumuza hangi projeler hazırladıklarını hiç duydunuz mu ? 6'lı masa dedikleri teşkilat, İŞGAL KUVVETLERİ GİBİ sadece ÜLEŞME PLANLARI YAPIYOR !

ben

Verin buna ikitane koyun otlatsin onlarda ya kaybolur ya calinir bos kafa
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