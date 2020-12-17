Karamollaoğlu, Davutoğlu ile görüştü! Skandal açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Davutoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları ile ilgili İP Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlattı. Davutoğlu, Karamollaoğlu'na bu konuda yaptıkları çalışmayı da yazılı olarak ilettiklerini söyledi.

Karamollaoğlu, başkanlık sistemini hedef aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, başkanlık sisteminin devam ettirilemez olduğunu ileri sürerek revize edilmesi ve parlamentonun güçlendirilmesine gereksinim bulunduğunu savundu.

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki çeken sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı "HDP'nin kapatılması" ile ilgili soru üzerine Davutoğlu, şu tepki çeken ifadeleri kullandı:

"Demokrasilede parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar. Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda yaparız, terör örgütleriyle mücadeleyi de güvenlik alanında yaparız."

Karamollaoğlu da HDP'nin kapatılması çağrısı ile ilgili, "Bahçeli bunu sadece politik malzeme olarak kullanıyor" iddiasında bulunmaya kalktı.