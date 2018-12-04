Karamollaoğlu: Bütün belediyeleri kazanacağız!
"Dip dalga geliyor" diyerek 24 Haziran seçimlerine hazırlanan ancak hüsran yaşayan Temel Karamollaoğlu, yine iddialı çıkışlarda bulundu.04 Aralık 2018 Salı 01:05
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dip dalga geliyor"' diyerek 24 Haziran seçimlerine coşkuyla hazırlanmıştı. Ancak sonu hüsran oldu.
"Her yerde aday çıkaracağız"
Bütün illerde ve ilçelerde aday çıkaracağını söyleyen Karamollaoğlu, "Bütün belediyeleri kazanacağız" dedi.
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