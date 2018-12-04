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Karamollaoğlu: Bütün belediyeleri kazanacağız!

"Dip dalga geliyor" diyerek 24 Haziran seçimlerine hazırlanan ancak hüsran yaşayan Temel Karamollaoğlu, yine iddialı çıkışlarda bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 01:05
Karamollaoğlu: Bütün belediyeleri kazanacağız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dip dalga geliyor"' diyerek 24 Haziran seçimlerine coşkuyla hazırlanmıştı. Ancak sonu hüsran oldu.

"Her yerde aday çıkaracağız"

Bütün illerde ve ilçelerde aday çıkaracağını söyleyen Karamollaoğlu, "Bütün belediyeleri kazanacağız" dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 01:05
  1. chp
  2. saadet partisi
  3. Karamollaoğlu
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Turgut AlpTurgut Alp28 dk önce
    Bi dalga geliyor dipten mi tepeden mi 1 Nisan günü anlayacaksın...
  • Turgut AlpTurgut Alp30 dk önce
    Başkan ne yiyor ne içiyorsun ?
  • BarışBarış47 dk önce
    Dip dalga Fatih Erbakan geliyor Bekle
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