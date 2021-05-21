Karamelli etimek tatlısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Tabanı için; 12 tane tuzsuz etimek

Şerbeti için; 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su

Muhallebisi için; 1 litre süt, 6 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilin, 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için; 1 paket krem şanti, 1 su bardağı süt (200 ml)

Sos için; 1/2 çay bardağı şeker, 200 mililitre krema

Karamelli etimek tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle şerbet malzemelerini karıştırın ve ocağa koyun. Kaynamaya başladıktan 5-6 dakika sonra altını ocağın altını kapatabilirsiniz. Bu şekilde 10 dakika kadar bekletmelisiniz.

Bu sırada borcama etimekleri dizmeye başlayın. Kaşık ile şerbeti etimeklerin her yerine gelecek şekilde dağıtmanız gerekir. Etimekler ıslanırken muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

1 litre sütün içine vanilya ve tereyağı hariç tüm muhallebi malzemelerini ilave edin. İyice çırptıktan sonra kaynayana kadar karıştırarak pişirmelisiniz.

Kaynamaya başladıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyerek 2-3 dakika kadar daha karıştırın. Daha sonra ocağı kapatabilirsiniz.

Muhallebi 5 dakika kadar dinlendikten sonra etimeklerin üzerine dökerek yüzeyini düzeltmeniz gerekir.

Ardından krem şantiyi hazırlayın, tatlının üzerine dökmeden önce iyice soğuması için tatlıyı bekletin.

Eğer muhallebinin soğumasını beklemediğiniz takdirde krem şanti eriyerek kötü bir görüntü oluşturabilir. İyice soğuduğundan emin olmalısınız. Daha sonra döküp iyice yaymanız gerekir.

Son olarak karamel sos için çelik bir tencereye toz şekeri ekleyin. Şeker eriyip kahverengi bir renk alana kadar kısık ateşte pişirmelisiniz. Eriyen şekere kremayı koyun ve bu sırada karıştırmaya devam etmeniz gerekir.

Karameli soğutup krem şantinin üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun…