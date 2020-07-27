Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi başarı sırası
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birliket Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Üniversitesi taban puanları 2020 ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 merak edilmeye başlandı. 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları.
ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1336317 taban puanları 215,98563
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1593967 taban puanı 198,68052
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği başarı sırası 1471604 taban puanı 206,71229
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi başarı sırası 1740609 taban puanı 184,31676
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Hizmetler başarı sırası 1178360 taban puanı 227,12340
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Hizmetler (İÖ) başarı sırası 1299160 taban puanı 218,64500
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 933522 - 245,71927
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 1122729 - 231,12751
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 497494 - 287,38979
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) 515301 - 285,16167
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi 858436 - 251,63888
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1061234 - 235,75797
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diyaliz 498858 - 287,21716
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diyaliz (İÖ) 530510 - 283,28641
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eczane Hizmetleri 678495 - 267,36258
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eczane Hizmetleri (İÖ) 820210 - 254,72363
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 967749 - 243,04857
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) 1170667 - 227,66082
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı 895175 - 248,71333
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fizyoterapi 517716 - 284,85896
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) 572458 - 278,38083
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 351834 - 309,66370
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) 398667 - 301,58841
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1072911 - 234,87065
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) 1264801 - 221,07838
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık
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