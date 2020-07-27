Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi başarı sırası

ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1336317 taban puanları 215,98563

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1593967 taban puanı 198,68052

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği başarı sırası 1471604 taban puanı 206,71229

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi başarı sırası 1740609 taban puanı 184,31676

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Hizmetler başarı sırası 1178360 taban puanı 227,12340

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Hizmetler (İÖ) başarı sırası 1299160 taban puanı 218,64500

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 933522 - 245,71927

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 1122729 - 231,12751

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri 497494 - 287,38979

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) 515301 - 285,16167

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi 858436 - 251,63888

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1061234 - 235,75797

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diyaliz 498858 - 287,21716

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diyaliz (İÖ) 530510 - 283,28641

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eczane Hizmetleri 678495 - 267,36258

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eczane Hizmetleri (İÖ) 820210 - 254,72363

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 967749 - 243,04857

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) 1170667 - 227,66082

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Evde Hasta Bakımı 895175 - 248,71333

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fizyoterapi 517716 - 284,85896

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) 572458 - 278,38083

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 351834 - 309,66370

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) 398667 - 301,58841

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1072911 - 234,87065

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) 1264801 - 221,07838

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık

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