Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörü kim?
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörü kim oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 üniversiteye rektör atardı. Peki, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörlüğüne kim atandı?
Cumhurbaşkanı imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörü kim?
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak atandı.
Namık Ak kimdir?
Prof. Dr. Namık Ak, 1956 yılında Konya'da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya'da okuyan Namık Ak, 1974'te Temel Bilimler Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 1978'de üniversiteden mezun olan Namık Ak, özel sektörde çeşitli görevlerde yer aldı.
Prof. Dr. Namık Ak, 1981-1983 arası İTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1997'de ise YTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yaptı.
2007-2011 seneleri arasında Bahçeşehir ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Çevre Mühendislik Bölümü'nde Akredite Hava Kirliliği ve Laboratuvarların Sorumluluğunu yürüten Prof. Dr. Namık Ak, 2011-2015 arası Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliğinde bulundu.
Şırnak ve Adıyaman Üniversiteleri'nde rektör danışmanı, bölüm başkanı, dekan yardımcılığı, anabilimdalı Başkanlığı, BESYO Müdürlü, Fakülte YKÜ, senato üyeliği gibi idari görevlerde bulundu.