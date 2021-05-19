  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Üniversitelerde yüz yüze eğitim için kritik açıklama!
ABD Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi Toplumundan tepki
Eğitim Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:58:00 -
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları, Karaman ilindeki üniversitelerin taban puanlarını, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira
Gündem

ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin iftira

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washginton'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı...
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
MİT ve TSK ABD'yi şoke etti! Türkiye sinsi planı suya düşürdü
Gündem

MİT ve TSK ABD'yi şoke etti! Türkiye sinsi planı suya düşürdü

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sofi Nurettin'in MİT ve TSK’nın efsane operasyonuyla etkisiz hale getirilmesi ABD'nin hayallerini suya d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay