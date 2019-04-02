Karaman’dan ’Özel’ çocuklara ziyaret İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.

İM Kayserispor teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Melikgazi Özel Eğitim Merkezi’nde otistik çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Karaman, hatıra fotoğrafı çekindi. Karaman ayrıca, çocuklara Kayserispor atkısı da hediye etti.

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