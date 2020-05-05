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Aktüel

Karaman'da yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:28:07 -
Karaman'da yurttaki karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

KARAMAN (AA) - Bangladeş'ten getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaman'daki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar, sürenin dolmasının ardından tahliye edildi.

Karaman'a 22 Nisan'da getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 154 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önemi aldı.

Vatandaşlardan Hüseyin Demirelli, 14 günlük karantina süresinin ardından yurttan ayrıldığını söyledi.

Yurtta her şeyin çok güzel olduğunu ifade eden Demirelli, "Emeği geçen bütün arkadaşlardan, memurlardan, kurumlardan ve ülkemizden, herkesten Allah razı olsun. Bizi inanılmaz derecede güzel misafir ettiler. Özellikle Karaman halkına çok teşekkür ederiz. Ailemize kavuşacağımız için mutluyuz." dedi.

Osman Altun ise bir otelde görecekleri hizmetten daha kalitelisini aldıklarını vurgulayarak, "En iyi şekilde ağırlandık. Başta Karaman Valisi olmak üzere tüm yetkililere ve Karaman halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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