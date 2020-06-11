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Sağlık

Karaman’da yurtlar karantina sonrası öğrenciler için hazırlanıyor

Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan ve Hatuniye öğrenci yurtları, karantina süreci sonrası öğrenciler için hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:03:02 -
Karaman’da yurtlar karantina sonrası öğrenciler için hazırlanıyor

Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan ve Hatuniye öğrenci yurtları, karantina süreci sonrası öğrenciler için hazırlanıyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlara ev sahipliği yapan Karaman Nefise Sultan ve Hatuniye Kız Yurtları, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için hazır hale getiriliyor. Çalışmaların titiz bir şekilde devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de korona virüs tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İtalya, Bangladeş ve Suudi Arabistan’dan gelen gurbetçi vatandaşlarımızı 14 günlük karantina süreçleri boyunca yurtlarımızda en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ise yurtlarımızda öğrencilerimize en iyi hizmeti vermek çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda yeni eğitim - öğretim süreci öncesi yurtlarımızda devam eden boyama çalışmalarının yanı sıra tüm alanlar baştan aşağıya en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilerek, öğrencilerimiz için en uygun hale getiriliyor” dedi.

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