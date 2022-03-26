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Yerel Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Yerel

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:50:00 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Aramalarda, 5 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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