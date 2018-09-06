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Karaman’da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Otomobil ile inşaat işçilerini taşıyan pikap kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:28
Karaman’da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Kaza, Karaman-Kılbasan Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan P. (23) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile Recep Y. (25), idaresindeki 70 AD 440 plakalı pikap kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Karaman-Kılbasan karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 09:28
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