Karaman'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
KARAMAN (AA) - Karaman'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.Ö yönetimindeki 42 ADU 886 plakalı tır, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Makhamatıusuf Abdaziov'un kullandığı 70 HC 001 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaranan Abdaziov, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü S.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.