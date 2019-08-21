0553 313 94 23

Karaman’da tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

IHAAW141441-GEN/21-08-2019- Karaman’da tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor(Fotoğraflı)Mehmet DağlıKARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, kentin çeşitli yerlerindeki terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaları yıkarak yerine geçici otopark alanı oluşturuyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:25
Karaman’da tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

IHAAW141441-GEN/21-08-2019- Karaman’da tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor(Fotoğraflı)Mehmet DağlıKARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi, kentin çeşitli yerlerindeki terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaları yıkarak yerine geçici otopark alanı oluşturuyor.Valilik ve muhtarlık işbirliğiyle farklı bölgelerde bulunan metruk binaların yer tespitini yapan Karaman Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de dikkate alarak eskimiş ve kentin görüntüsü bozan yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Halkın can ve mal güvenliği düşünülerek yapılan bu çalışma ile aynı zamanda yıkılan alanlar belediye fen işleri ekiplerince yeniden düzenlenerek otopark alanına dönüştürülüyor.Konu ile ilgili bilgi veren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Kentimizin belirli bölgelerinde yer alan ve zaman zaman uygunsuz amaçlar için kullanılan metruk yapıları temizlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tehlike arz eden ve kullanılmayan terk edilmiş binalar tespit edilip arsa sahiplerinden alınan izinler sonrası tek tek yıkılıyor. Yıkılan yapıların bulunduğu alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce zemin düzenlemesi yapılarak geçici otopark alanı olarak değerlendiriliyor. Şehrin trafiğini rahatlatmak, halkımızın güvenliğini sağlamak ve beraberinde estetik anlamda düzenlemeler yapmak üzere bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.(MD-RÇ-AH-Y)21.08.2019 14:20:07TSINNNN

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:25
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    1. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    2. Başkan Büyükkılıç Ankara’da
    3. Yücel Yılmaz:"Hizmetin siyaseti olmaz"
    4. 19 yaşındaki otel çalışanı otel..
    5. F-35 projesinin perde arkası! 1.Dünya..
    6. Şahinbey Belediyesi Sosyal..
    7. Polise sahte kimlik gösteren cinayet..
    8. Prof. Dr. Çengel: “Temiz ve ekonomik..
    9. Gelecek inovatif üretimde
    10. Niğde’de 20 dekarlık tarım arazisi..
    11. Zabıta alımları 2019 zabıta alımları..
    12. Kanarya Adaları'ndaki yangın
    13. MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı Ahmet..
    14. ‘e-ticaret’te vitrinler hosting..
    15. İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi..
    16. Şehir merkezine inen domuz sürüleri..
    17. Üniversite-sanayi iş birliğini..
    18. Belediye yönetimi ve muhtarlar..
    19. Muğla’da yanan ormanların yerine yeni..
    20. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    21. Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik..
    22. Yeni Mahallede altyapı hattı..
    23. Ege'de kiraz, üzüm ve nar ihracatında..
    24. Kdz. Ereğli’de silahlı kavga: 1 yaralı
    25. Esnafın isteği yerine getirildi
    26. Fiorentina, Ribery'yi transfer etti
    27. Aslan’dan Karaköprüspor’a moral..
    28. Saadet'ten HDP'ye ziyaret sorusuna cevap
    29. Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76..
    30. Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!