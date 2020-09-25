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Aktüel Karaman'da şüpheli ölüm
Aktüel

Karaman'da şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:13:26 -
Karaman'da şüpheli ölüm

KARAMAN (AA) - Karaman'da, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezerken fenalaşan ve bilincini kaybeden genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezmeye çıkan Mücahit Biçer (17), araç içerisinde bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Bunun üzerine Biçer, arkadaşları tarafından Yenimahalle 383 Sokak'ta bulunan tek katlı eve getirildi.

Bilincini kaybeden genç için arkadaşları sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Biçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Biçer'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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