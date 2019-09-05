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Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 23:27
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.


Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32’nci Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen A.S ile M.A.K, isimli şahıslar sokak ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, bir apartmanın girişine sakladığı pompalı tüfeği alarak A.S’ye doğru dört el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. A.S, ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüfekten çıkan saçmalar otoparkta park halinde olan 5 araca da hasar verdi. Olayın meydana geldiği sokakta tedbir alan polis, boş kovan ile hasar gören araçlarda inceleme yaptı.


Olay yerinden kaçan şüpheli M.A.K ise polisin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 23:27
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