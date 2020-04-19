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Aktüel

Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

2020-04-19 00:57:19 -
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.


Olay, gece saat 23.00 sıralarında Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ş (38), isimli kişi evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan H.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekibi, silahlı yaralamanın yaşandığı cadde üzerinde çalışma yaptı.


Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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