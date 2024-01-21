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Yerel Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Yerel

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 01:52:00 -
Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Z.B. yönetimindeki 34 BF 9262 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 ACD 315 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden birisi kaldırıma, diğeri de orta refüje çıktı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun tek şeridi, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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